Астронавты NASA полетят покорять Луну в нижнем белье от Prada Reuters: бренд Prada создал нижнее белье под скафандр для астронавтов NASA

Итальянский модный дом Prada совместно с Axiom Space создал специальное нижнее белье для астронавтов NASA, сообщает Reuters. В новом костюме, предназначенном для ношения под скафандрами, есть вентиляционные трубки для поддержания комфортной температуры тела астронавта в условиях космоса.



На презентации белья директор по маркетингу Prada Лоренцо Бертелли отметил, что компания обладает обширными возможностями и опытом в разработке инновационных решений. Создание этого костюма является частью предстоящей лунной миссии Artemis, которая запланирована на 2028 год.

До этого глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США находятся в крайне напряженной лунной гонке с Китаем, результат которой еще не определен. Он отметил, что ключевым ориентиром является конец 2028 года.

Ранее сообщалось, что взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке привел к значительным разрушениям космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Агентство AP назвало произошедшее «сильным ударом» по репутации компании.