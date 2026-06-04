«Отрыв в месяцы»: глава NASA сделал признание о лунной гонке с Китаем NASA: исход лунной гонки между США и КНР еще не определен

США находятся в крайне напряженной лунной гонке с Китаем, результат которой еще не определен, заявил глава NASA Джаред Айзекман в интервью Fox Business. Он отметил, что ключевым ориентиром является конец 2028 года.

Китайцы заявили, что отправят своих тайконавтов на Луну до 2030 года, то есть где-то в 2029 году. А это значит, что отрыв в этой гонке будет составлять месяцы, а не годы, — сказал он.

Когда его спросили о шансах Китая опередить США, Айзекман признал, что обе страны имеют более-менее равные возможности. Он подчеркнул, что гонка проходит с минимальным отрывом.

Ранее сообщалось, что взрыв тяжелой ракеты New Glenn компании Blue Origin во время испытаний на стартовой площадке привел к значительным разрушениям космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Агентство AP назвало произошедшее «сильным ударом» по репутации компании.

До этого Пентагон приступил к рассекречиванию касающихся неопознанных летающих объектов материалов. В число уже обнародованных 162 документов входят старые отчеты, фотоснимки, видеозаписи, свидетельские показания и материалы различных ведомств, среди которых NASA, ФБР и сам Пентагон.