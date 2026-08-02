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02 августа 2026 в 12:51

В NASA блокировали добычу стратегически важного для США ресурса

FT: NASA помешало разработке крупнейшего месторождения вольфрама в Неваде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Агенство NASA препятствует разработке части крупнейшего в США месторождения вольфрама, пишет газета Financial Times. Речь идет о проекте Railroad Valley Minerals Project компании 3 Proton Lithium (3PL) в пустыне Большого Бассейна на востоке Невады.

Компания обнаружила месторождение вольфрама, оцениваемое в 1,78 млн тонн. Стоимость ресурса составляет около $152 млрд.

Однако часть территории, на которую 3PL подала заявки для ведения добычи, оказалась недоступной из-за позиции NASA. Около трети заявок компании затрагивает район, используемый для калибровки спутникового оборудования и отслеживания сигналов с космических аппаратов.

Вольфрам имеет стратегически важное значение для Штатов. Металл применяется в оборонной, аэрокосмической и инструментальной промышленности.

Ранее сообщалось, что США могут использовать рудники Боливии и Руанды для восполнения запасов вольфрама, необходимого для производства боеприпасов. И. о. президента «Российского союза инженеров» Иван Андриевский отметил, что Штаты не располагают значительными запасами этого металла. Мировой рынок вольфрама контролируют такие страны, как Китай, Россия, Вьетнам, Казахстан, Боливия, Руанда и Австрия.

США
NASA
добыча
вольфрам
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