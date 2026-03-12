В Персидском заливе произошел крупнейший сбой нефтедобычи в истории В Персидском заливе сократили нефтедобычу на рекордные 10 млн баррелей в сутки

Страны Персидского залива из-за разгоревшегося на Ближнем Востоке конфликта сократили общую нефтедобычу минимум на 10 млн баррелей в сутки, заявили в Международном энергетическом агентстве. По его информации, которую приводит ТАСС, в регионе произошел крупнейший в истории сбой поставок нефти.

На фоне того, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума, возможности обхода этого критически важного пути ограничены, а хранилища заполняются, страны Персидского залива в целом снизили добычу нефти по меньшей мере на 10 млн б/с, — сказано в отчете.

Кризис на Ближнем Востоке повышает интерес иностранных государств к российским ресурсам. По мнению ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, США могут разрешить импорт российской нефти на свою территорию, ослабив санкции. Кроме того, правительство страны может выдать генеральную лицензию, позволяющую покупать сырье у компаний из РФ.