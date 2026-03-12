Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 13:35

Путин заявил о важности прямой связи учащихся с работодателями

Путин: успех в трудоустройстве зависит от прямой связи учащихся с работодателями

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость установления прямой связи между учащимися школ и колледжей и потенциальными работодателями, сообщили в пресс-службе Кремля. Он также отметил необходимость совместного создания лабораторий и передовых производственных мощностей.

Нужно обеспечить прямую связь с будущими работодателями и создавать современную производственную базу, соответствующие лаборатории, тоже вместе с будущими работодателями. Это залог успеха в трудоустройстве, — прокомментировал президент.

Ранее Путин дал поручение Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ разработать и включить в программы школьных олимпиад и конкурсов задачи для развития навыков командной работы у учащихся. Мероприятия должны содержать междисциплинарные задачи, соответствующие направлениям национальных проектов по обеспечению технологического лидерства страны. Работу необходимо завершить к 1 сентября 2026 года.

До этого российский лидер дал указание повысить уровень подготовки педагогов для начальных классов. В рамках этой инициативы предполагается увеличить количество учебных часов, отводимых на изучение русского языка и литературы.

