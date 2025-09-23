Депутат нашел способ обезопасить от обстрелов школьников в приграничье

Учащихся из приграничных регионов России следует перевести на дистанционное обучение, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такая мера является необходимой для обеспечения безопасности студентов и школьников в условиях регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В Белгородском государственном педагогическом институте из-за угрозы обстрелов занятия были перенесены на позднее вечернее время, что вызвало обеспокоенность среди учащихся. Проводить пары, пусть даже вечером, в условиях, когда существует реальная угроза обстрелов, недопустимо. Нужно перевести детей на удаленную учебу, незамедлительно решать этот вопрос на уровне руководства Брянской области и Минпросвещения. Такую же меру стоит рассмотреть во всех приграничных регионах РФ. Сегодня есть все возможности, чтобы знания доходили до каждого студента и школьника в безопасном режиме, — пояснил Иванов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что мощный удар по украинским заводам, где производят беспилотники, спасет Россию от атак ВСУ. По его словам, такие производственные мощности рассредоточены по всей Украине. Парламентарий подчеркнул, что даже самая надежная система ПВО не способна на 100% защитить от роя дронов, поэтому единственным выходом является их методичное уничтожение на этапе производства.