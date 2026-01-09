Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:24

Медведчук нашел способ провести честные выборы на Украине

Медведчук допустил честные выборы на Украине при международной администрации

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Чтобы провести на Украине честные выборы без фальсификаций, необходимо создать в стране временную международную администрацию, такое мнение высказал глава «Другой Украины», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводит пресс-служба движения, сегодня украинские институты государственной власти переживают кризис.

В чрезвычайных обстоятельствах <…> вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных международных администраций управления, — напомнил Медведчук.

Он добавил, что нынешнее руководство Украины неизбежно сфальсифицирует результаты выборов. Медведчук убежден, что президент Владимир Зеленский имеет «все рычаги», чтобы «обуздать и исказить народную волю».

Ранее Медведчук заявил, что декларация о намерении разместить многонациональный контингент на Украине после завершения кризиса приблизила мир к угрозе третьей мировой войны. По его мнению, подписанное в Париже соглашение является масштабной политической провокацией.

Украина
Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
выборы
фальсификации
