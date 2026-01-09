Медведчук нашел способ провести честные выборы на Украине Медведчук допустил честные выборы на Украине при международной администрации

Чтобы провести на Украине честные выборы без фальсификаций, необходимо создать в стране временную международную администрацию, такое мнение высказал глава «Другой Украины», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, которые приводит пресс-служба движения, сегодня украинские институты государственной власти переживают кризис.

В чрезвычайных обстоятельствах <…> вопрос воссоздания легитимных государственных органов власти и правопорядка решается путем введения временных международных администраций управления, — напомнил Медведчук.

Он добавил, что нынешнее руководство Украины неизбежно сфальсифицирует результаты выборов. Медведчук убежден, что президент Владимир Зеленский имеет «все рычаги», чтобы «обуздать и исказить народную волю».

Ранее Медведчук заявил, что декларация о намерении разместить многонациональный контингент на Украине после завершения кризиса приблизила мир к угрозе третьей мировой войны. По его мнению, подписанное в Париже соглашение является масштабной политической провокацией.