17 марта 2026 в 23:47

В Росатоме озвучили, куда именно пришелся удар по территории АЭС «Бушер»

Лихачев: удар по промплощадке АЭС «Бушер» был нанесен у действующего энергоблока

АЭС «Бушер» Фото: Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Неизвестные силы ударили вечером 17 марта по территории, прилегающей к зданию метрологической службы на промплощадке АЭС «Бушер» в Иране, заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, это первый зафиксированный удар по территории атомной станции с начала конфликта на Ближнем Востоке.

Пострадавших среди персонала госкорпорации «Росатом» нет. Радиационная обстановка на площадке в норме. Это первый зафиксированный удар по территории АЭС с начала конфликта, — указал Лихачев.

Инцидент произошел на фоне продолжающейся военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля. Удар по территории вблизи действующего ядерного реактора вызывает особую тревогу, так как создает угрозу радиационной катастрофы.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси передавал, что главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными. Глава МАГАТЭ отметил, что до настоящего времени атаки были направлены на объекты, которые «с точки зрения ядерной безопасности связаны с ограниченными рисками».

