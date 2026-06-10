Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 15:44

Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ

Директор музея Смородкин: есть угроза обрушения купола панорамы в Севастополе

Подписывайтесь на нас в MAX

Директор Музея обороны города Михаил Смородкин заявил, что угроза обрушения купола существует в панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», передает ТАСС. Она горит после удара ВСУ.

13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы, — сказал он.

До этого координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму обороны Севастополя, в результате которой она оказалась критически повреждена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».

Регионы
Крым
Севастополь
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин жестко высказался о санкциях ЕС против детских центров в России
Здание панорамы «Оборона Севастополя» полностью выгорело
Путин раскрыл, сколько человек подали заявления на новую налоговую выплату
Жуков ответил, кто вдохновлял его в подростковом возрасте
Лантратова помогла десяткам сирот получить квартиры в одном регионе
Россиянин предстанет перед судом за смертельное ДТП в Петербурге
Психолог назвала неочевидную зависимость россиян
Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализовали
Вучич рассказал о переменах в Европе по вопросу украинских переговоров
Жителей Подмосковья предупредили о краснокнижных орхидеях
Токаев раскрыл планы на встречу с Трампом
«Могут влиять на игру»: Масалитин о задачах Месси и Роналду на ЧМ-2026
В Госдуме назвали единственный способ достичь мира на Украине
Подросток поставил ребенка на колени в лифте
Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ
ВСУ атаковали автомобиль под Белгородом
Редкий самолет-разведчик НАТО заметили у границ России
В Новгородской области загорелся грузовой автомобиль
Лидера армянской оппозиции допросили по делу семилетней давности
Родителям ответили, можно ли следить за ребенком в детсаду через диктофон
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.