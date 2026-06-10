Купол панорамы обороны Севастополя может рухнуть после атаки ВСУ Директор музея Смородкин: есть угроза обрушения купола панорамы в Севастополе

Директор Музея обороны города Михаил Смородкин заявил, что угроза обрушения купола существует в панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», передает ТАСС. Она горит после удара ВСУ.

13 часов горит здание, есть риск обрушения купола панорамы, — сказал он.

До этого координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта. Так он прокомментировал атаку на панораму обороны Севастополя, в результате которой она оказалась критически повреждена.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», которая пострадала при ударе ВСУ и последующем пожаре, будет восстановлена. По его словам, полотно станет даже «краше прежнего».