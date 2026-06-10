Психолог рассказала, в чем главная опасность шопоголизма

Главной опасностью зависимости является симуляция, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что зависимые люди начинают жить в параллельной реальности.

С одной стороны, симуляторы корзины реально работают как регулятор тревоги. С другой — удерживают нас в виртуальной плоскости. Минус в том, что человек начинает жить в симуляции. Особенно если работает онлайн — вся жизнь в параллельном мире. Но молодежь с этим уже прекрасно справляется, а миллениалам труднее, им нужно много физического контакта, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что такой механизм свойственен любой зависимости. По ее словам, главная иллюзия — мысль о том, что бросить привычку можно в любой момент.

Ранее психиатр Антон Рудковский рассказал, что люди, страдающие алкоголизмом, отказываются признавать свою проблему, чтобы не сталкиваться с реальностью. По его словам, если человек не в силах самостоятельно отказаться от употребления спиртного, следует обратиться к врачу.