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10 июня 2026 в 16:24

Психолог рассказала, в чем главная опасность шопоголизма

Психолог Кардиакос: главной опасностью зависимости от покупок является симуляция

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Главной опасностью зависимости является симуляция, рассказала «Радио 1» семейный психолог Анастасия Кардиакос. Она отметила, что зависимые люди начинают жить в параллельной реальности.

С одной стороны, симуляторы корзины реально работают как регулятор тревоги. С другой — удерживают нас в виртуальной плоскости. Минус в том, что человек начинает жить в симуляции. Особенно если работает онлайн — вся жизнь в параллельном мире. Но молодежь с этим уже прекрасно справляется, а миллениалам труднее, им нужно много физического контакта, — рассказала Кардиакос.

Психолог подчеркнула, что такой механизм свойственен любой зависимости. По ее словам, главная иллюзия — мысль о том, что бросить привычку можно в любой момент.

Ранее психиатр Антон Рудковский рассказал, что люди, страдающие алкоголизмом, отказываются признавать свою проблему, чтобы не сталкиваться с реальностью. По его словам, если человек не в силах самостоятельно отказаться от употребления спиртного, следует обратиться к врачу.

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