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03 июня 2026 в 07:05

Нарколог объяснил, почему алкоголик может долго отрицать проблему

Психиатр Рудковский: алкоголики отрицают проблему для избегания реальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Люди, страдающие алкоголизмом, отказываются признавать свою проблему, чтобы не сталкиваться с реальностью, заявил NEWS.ru психиатр Антон Рудковский. По его словам, если человек не в силах самостоятельно отказаться от употребления спиртного, следует обратиться к врачу.

Фраза «я не алкоголик — я просто расслабляюсь» может быть не только оправданием для близких, но и способом самого человека не сталкиваться с реальностью. На ранних этапах человек часто сравнивает себя с теми, у кого ситуация выглядит хуже. Он говорит: «Я же не пью каждый день», «Я не лежу под забором», «Я работаю», «У меня все под контролем». Такие сравнения мешают увидеть главный критерий: не только частоту употребления, но и способность остановиться, последствия после алкоголя и роль спиртного в жизни, — сказал Рудковский.

Он подчеркнул, что тревожным сигналом может стать использование алкоголя как универсального средства для управления эмоциями. По словам врача, в этом случае человек пьет, чтобы снять стресс, быстрее уснуть, почувствовать себя смелее, справиться с конфликтом или расслабиться после работы. Специалист пояснил, что так постепенно формируется связь между напряжением и спиртным.

Близкие нередко пытаются давить: обвиняют, стыдят, ставят ультиматумы. Но такая тактика не всегда работает. Если разговор превращается в нападение, человек уходит в защиту еще сильнее. Более эффективным может быть спокойное описание фактов: «После алкоголя ты стал чаще пропускать работу», «Мы стали чаще ссориться», «Ты обещал не пить, но снова не смог остановиться». Важно говорить не ярлыками, а последствиями. Если пациент не может сократить употребление, пьет несмотря на проблемы или регулярно теряет контроль, стоит обратиться к врачу, — заключил Рудковский.

Ранее нарколог Игорь Ли заявил, что по характеру похмелья можно понять, является ли употребление алкоголя безопасным или же это первые признаки зависимости. По его словам, если наутро человек хочет выпить снова, это тревожный сигнал.

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