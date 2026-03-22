Нарколог раскрыл, как распознать развитие алкоголизма

По тому, как протекает похмелье, можно отличить обычное и не слишком опасное употребление спиртного от зарождающейся алкогольной зависимости, заявил главный нарколог Калининградской области Игорь Ли. По его словам, которые передает портал «Тольятти 24», если по утру выпивающий человек хочет опохмелиться, то это плохой признак.

Употребление алкоголя по выходным или по пятницам, по словам Ли, считается эпизодическим и вовсе не обязательно считается зарождающимся алкоголизмом. Привычка систематически употреблять может быть частой или редкой, однако со временем она может перерасти в зависимость. При этом вторая стадия алкоголизма может длится годами.

Ранее психиатр-нарколог Виталий Холдин заявил, что употребление алкоголя при гепатите С может существенно сократить продолжительность жизни. По его словам, вирус негативно воздействует на печень, превращая клетки этого органа в соединительную ткань.

До этого психиатр-нарколог Антон Рудковский заявил, что во время запоя мозг человека функционирует в режиме нейрохимического сбоя. По его словам, в этом состоянии нарушается баланс между тормозными и возбуждающими системами, приводя к хроническому перевозбуждению.