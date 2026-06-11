Нарколог ответил, за какое время алкоголь выводится из организма Нарколог Литков: алкоголь полностью выводится из организма примерно за 48 часов

Алкоголь полностью выводится из организма примерно за 48 часов, рассказал «Газете.Ru» психиатр-нарколог Сергей Литков. При этом процесс восстановления после употребления спиртных напитков занимает гораздо больше времени.

Алкоголь как вещество выводится относительно быстро. Но последствия его воздействия на нервную систему и организм в целом могут сохраняться значительно дольше. Люди часто путают отсутствие алкоголя в крови с полным восстановлением. На самом деле нервная система может приходить в норму несколько дней, — подчеркнул Литков.

Он уточнил, что печень перерабатывает этанол со стабильной скоростью: примерно 0,1–0,15 промилле в час. Поэтому даже после большой дозы алкоголь чаще всего полностью покидает организм за сутки, в отдельных случаях — до 48 часов. Точное время зависит от веса, пола, здоровья печени и объема выпитого.

При этом врач предупредил, что продукты распада алкоголя, в первую очередь ацетальдегид, оказывают токсическое воздействие на клетки. Даже после того, как они выведены из организма, требуется время, чтобы работа всех систем нормализовалась. У некоторых людей это может занимать до целых четырех недель.

Ранее психиатр Антон Рудковский заявил, что люди, страдающие алкоголизмом, отказываются признавать свою проблему, чтобы не сталкиваться с реальностью. По его словам, если человек не в силах самостоятельно отказаться от употребления спиртного, следует обратиться к врачу.