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24 июля 2026 в 20:44

Зеленский раскрыл значение «исторической» встречи с Трампом в Ватикане

Зеленский заявил о новом этапе отношений с Трампом после встречи в Ватикане

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Краткая встреча с американским лидером Дональдом Трампом в Ватикане стала важным этапом в развитии их отношений с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание «Общественное» со ссылкой на слова украинского лидера. По словам Зеленского, после этой беседы изменился формат взаимодействия между сторонами — появилось больше доверия и улучшился стиль общения.

Первый значимый момент произошел в Риме, в Ватикане. Это была короткая встреча, но я всегда подчеркивал, что для меня это был исторический момент, поскольку за 15–20 минут мы смогли изменить наши отношения, — отметил Зеленский.

При этом украинский президент не стал раскрывать подробности разговора. Однако он отметил, что от выстроенного диалога с лидером Соединенных Штатов зависит судьба многих людей.

Ранее Зеленский опроверг слухи о якобы употреблении кокаина вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Вопрос о возможном употреблении запрещенного вещества вызвал у Зеленского смех.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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