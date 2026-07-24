Прокурора МУС уволили за домогательства

Ассамблея государств — участников Римского статута на спецсессии в Нью-Йорке проголосовала за отстранение от должности прокурора МУС Карима Хана, обвиняемого в сексуальных домогательствах, сообщило Reuters со ссылкой на двух дипломатов. За увольнение высказались 82 страны из 125 присутствовавших.

Дисциплинарное производство в отношении Хана было передано в надзорный орган еще 9 июня, после чего Бюро Ассамблеи созвало срочную сессию. В мае 2025 года прокурор ушел в административный отпуск на время проверки выдвинутых против него обвинений, которые появились в октябре 2024 года.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на брифинге в рамках встреч глав МИД в Маниле заявил, что Соединенные Штаты никогда не были членом МУС и не планируют присоединяться к нему, назвав эту структуру «тупой». Как отметил глава американской дипломатии, позиция Вашингтона по данному вопросу остается неизменной.

Кроме того, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что городские власти не имеют законных оснований для приведения в исполнение ордера МУС на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По словам градоначальника, его команда уже проанализировала все возможные правовые сценарии на тот случай, если израильский лидер посетит мегаполис.