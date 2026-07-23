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23 июля 2026 в 12:25

Рубио назвал тупым Международный уголовный суд

Рубио: США не собирается присоединяться к МУС

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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США никогда не входили и не собираются вступать в Международный уголовный суд (МУС), сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах. По его словам, которые приводит ТАСС, данная организация является «тупой».

Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, ее юрисдикция не распространяется на американцев, — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что США не потерпят, если МУС попытается применить меры против американских граждан. По его словам, это касается как нынешнего времени, так и будущего.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что у города нет полномочий для исполнения ордера Международного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, власти изучили эту возможность на фоне возможного визита политика в сентябре, и выяснилось, что у Нью-Йорка нет самостоятельных правовых возможностей на это действие.

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