Рубио назвал тупым Международный уголовный суд

США никогда не входили и не собираются вступать в Международный уголовный суд (МУС), сообщил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции на полях министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах. По его словам, которые приводит ТАСС, данная организация является «тупой».

Мы не являемся членом этого суда, мы никогда не подписывали соглашения. Если кто-то хочет вступить в эту тупую организацию, то пожалуйста. Но мы не намерены это делать, ее юрисдикция не распространяется на американцев, — заявил Рубио.

Он подчеркнул, что США не потерпят, если МУС попытается применить меры против американских граждан. По его словам, это касается как нынешнего времени, так и будущего.

Ранее мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что у города нет полномочий для исполнения ордера Международного суда на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, власти изучили эту возможность на фоне возможного визита политика в сентябре, и выяснилось, что у Нью-Йорка нет самостоятельных правовых возможностей на это действие.