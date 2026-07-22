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22 июля 2026 в 07:08

Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил об отсутствии полномочий для ареста Нетаньяху

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: IMAGO/Katie Godowski/imago-images.de/Global Look Press
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Власти Нью-Йорка не обладают необходимыми полномочиями для исполнения ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил мэр города Зохран Мамдани. Его администрация изучила возможные юридические механизмы на случай визита израильского премьера в Нью-Йорк.

Однако власти пришли к выводу, что у города все же нет самостоятельных правовых возможностей для реализации такого решения. Международный уголовный суд ранее выдвинул обвинения в предполагаемых военных преступлениях в отношении ряда израильских руководителей.

Также президент США Дональд Трамп исключил возможность ареста Нетаньяху на территории Штатов. Он уточнил, что арестовать нужно тех, кто втянул Иран в «спираль смерти».

Ранее суд Турции объявил премьер-министра Израиля в международный розыск. Инстанция приняла такое решение на фоне рассмотрения дела о гуманитарной флотилии «Сумуд». Политика обвинили в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.

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