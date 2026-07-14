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14 июля 2026 в 17:48

Нетаньяху объявили в розыск

Суд Турции объявил Нетаньяху в международный розыск

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: IMAGO/Tomer Neuberg/imago-images.de/Global Look Press
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Суд Турции объявил в международный розыск премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, пишет издание Halk TV. Инстанция приняла такое решение на фоне рассмотрения дела о гуманитарной флотилии «Сумуд». Политика обвинили в преступлениях против человечности, геноциде, лишении свободы, жестоком обращении, умышленном причинении вреда здоровью, грабеже, задержании транспортных средств.

Главу Израиля объявили в розыск через красный бюллетень Интерпола. Турция сделала запрос об аресте Нетаньяху к правоохранительным структурам всего мира. В стране также завели уголовное дело на премьер-министра и 34 приближенных к нему человека. Стамбульская прокуратура потребовала пожизненного заключения для них.

Ранее военно-морские силы Израиля окружили «Глобальную флотилию Сумуда». Ее члены хотели прорвать морскую блокаду сектора Газа. Инцидент произошел примерно в 250 морских милях от побережья. Флотилия пропалестинских активистов вышла в море 15 апреля из порта Барселоны. Впервые с израильскими военными они столкнулись около острова Крит в Средиземном море.

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