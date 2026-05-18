День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:14

Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море

Военные корабли Израиля заблокировали «Глобальную флотилию» на пути в Газу

Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы Израиля окружили гуманитарную «Глобальную флотилию Сумуда», которая ранее открыто объявила о своем намерении прорвать многолетнюю морскую блокаду сектора Газа. Об инциденте официально сообщили международные организаторы масштабной благотворительной акции. Ситуация разворачивается в границах официальной поисково-спасательной зоны Кипра.

Флотилия «Глобальный Сумуд» окружена и подвергается силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья Газы, — говорится в заявлении организации.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на штаб организаторов передает, что израильские спецподразделения уже поднялись на борт одного из гражданских судов. Параллельно с этим полностью оборвалась и была потеряна связь с другим кораблем активистов в Средиземном море.

Миссия с гуманитарным грузом для палестинского анклава вышла из порта Барселоны 15 апреля. В ночь на 30 апреля израильские военные захватывали суда недалеко от греческого острова Крит, выведя из строя их двигатели и навигационные системы. Позже, 2 мая, координаторы движения даже были вынуждены призвать евродепутатов к срочному вмешательству после загадочного исчезновения двух участников миссии.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что армия готова при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах — от Западного берега реки Иордан до Ирана. По его словам, операции на этих направлениях остаются незавершенными.

Мир
Израиль
сектор Газа
Средиземное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС забили тревогу из-за обострения проблемы с кадровым дефицитом в ВСУ
«Гусев вдохнул новую жизнь»: Булыкин оценил выступление «Динамо» в РПЛ
В Дагестане завели уголовное дело за создание взрывчатки и вербовку жителей
Предприниматель рассказала, как изменить отношение к нутрициологам
В Госдуме высказались о разрешении гимнастам из РФ выступать с триколором
Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море
Атака Израиля по Ливану привела к гибели высокопоставленного командира
На Украине жестоко избили гражданина США
В Госдуме назвали истинную цель атаки ВСУ на Московской регион
Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России
Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели
На Солнце сформировался один из самых опасных центров активности
Синоптик пообещала москвичам жаркую рабочую неделю
В Минобороны рассказали, сколько солдат ВСУ потеряли за сутки
Назаров, обида на Добронравова, бездетность: как живет актер Сергей Дорогов
Песков описал отношения России и КНР
«Сняли кофту — весь в разрезах»: ребенка едва не убили возле магазина
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святой Ирине Македонской
Ветеринар дал советы, как подготовить кошку к поездке на дачу
Песков сравнил удары по России и Украине
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.