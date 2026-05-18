Израильские ВМС окружили гуманитарную флотилию в Средиземном море Военные корабли Израиля заблокировали «Глобальную флотилию» на пути в Газу

Военно-морские силы Израиля окружили гуманитарную «Глобальную флотилию Сумуда», которая ранее открыто объявила о своем намерении прорвать многолетнюю морскую блокаду сектора Газа. Об инциденте официально сообщили международные организаторы масштабной благотворительной акции. Ситуация разворачивается в границах официальной поисково-спасательной зоны Кипра.

Флотилия «Глобальный Сумуд» окружена и подвергается силовому перехвату со стороны израильских военных кораблей в международных водах, примерно в 250 морских милях от побережья Газы, — говорится в заявлении организации.

Информационное агентство Reuters со ссылкой на штаб организаторов передает, что израильские спецподразделения уже поднялись на борт одного из гражданских судов. Параллельно с этим полностью оборвалась и была потеряна связь с другим кораблем активистов в Средиземном море.

Миссия с гуманитарным грузом для палестинского анклава вышла из порта Барселоны 15 апреля. В ночь на 30 апреля израильские военные захватывали суда недалеко от греческого острова Крит, выведя из строя их двигатели и навигационные системы. Позже, 2 мая, координаторы движения даже были вынуждены призвать евродепутатов к срочному вмешательству после загадочного исчезновения двух участников миссии.

Ранее начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что армия готова при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах — от Западного берега реки Иордан до Ирана. По его словам, операции на этих направлениях остаются незавершенными.