13 мая 2026 в 17:59

«Новая реальность»: в ЦАХАЛ заявили о готовности воевать от Иудеи до Ирана

Эяль Замир
Израильские вооруженные силы готовы при необходимости возобновить боевые действия на всех фронтах — от Западного берега реки Иордан до Ирана, заявил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Эяль Замир по итогам оценки ситуации с безопасностью на Западном берегу. По его словам, которые приводит пресс-служба ЦАХАЛ, операции на этих направлениях остаются незавершенными.

Армия обороны Израиля действует решительно на всех фронтах. Мы создали новую реальность в сфере безопасности. <...> ЦАХАЛ при необходимости готова возобновить боевые действия и остается в состоянии постоянной готовности как в оборонительном, так и в наступательном плане — от Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан. — NEWS.ru) до Тегерана, — сказал он.

По словам Замира, ЦАХАЛ продолжает операции в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу. Сейчас для ЦАХАЛ в приоритете концепция инициативных действий, а не сдерживания угроз, указал он.

Ранее генсек шиитской организации «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение не сдастся и продолжит защищать Ливан от агрессии США и Израиля. Он пообещал превратить поле боя в «ад для израильских солдат».

