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03 июня 2026 в 16:58

Власти Кувейта урезали персонал посольства соседней страны

Из Кувейта выслали двух иранских дипломатов после атаки на столичный аэропорт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Кувейта приняли решение сократить численность сотрудников посольства Ирана и выслать двух дипломатов в связи с атакой на международный аэропорт, говорится в заявлении Министерства иностранных дел арабского государства в соцсети X. Дипломатам предписано покинуть территорию Кувейта в течение 24 часов.

Заместитель главы МИД Кувейта вызвал временного поверенного в делах Ирана и вручил ему официальную ноту протеста. В документе содержится решение о сокращении штата посольства и объявлении двух дипломатов персонами нон грата.

Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, этот шаг стал ответом на удары баллистическими ракетами и беспилотниками по гражданским объектам, включая аэропорт. В результате этих атак один человек погиб и десятки получили ранения.

Ранее сообщалось, что в результате иранского удара по пассажирскому терминалу аэропорта Кувейта воздушная гавань приостановила работу. Как сообщило главное управление гражданской авиации страны, под удар попал терминал Т1. В результате повреждения получили объекты инфраструктуры воздушной гавани, также есть пострадавшие.

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