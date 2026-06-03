Раскрыты последствия удара Ирана по аэропорту в Кувейте Терминал аэропорта Кувейта оказался разрушен после удара Ирана

В результате иранского удара по пассажирскому терминалу аэропорта Кувейта воздушная гавань приостановила работу, сообщило главное управление гражданской авиации страны. По информации ведомства, под удар попал терминал Т1.

В результате повреждения получили объекты инфраструктуры воздушной гавани, также есть пострадавшие. Отмечается, что в аэропорту задействовали план действий в чрезвычайных ситуациях. Все вылеты отменили, а прибывшие рейсы перенаправляют в другие воздушные гавани.

Ранее система противовоздушной обороны Кувейта отразила ракетные и беспилотные атаки над территорией страны. По информации Минобороны страны, причиной звуков стали перехваты вражеских атак.

До этого Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничительные меры на использование США своих баз и воздушного пространства. Отмечалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению судов через Ормузский пролив с использованием военно-морской и воздушной поддержки.