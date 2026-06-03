ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 14:13

Раскрыты последствия удара Ирана по аэропорту в Кувейте

Терминал аэропорта Кувейта оказался разрушен после удара Ирана

Кувейт Кувейт Фото: Asad/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате иранского удара по пассажирскому терминалу аэропорта Кувейта воздушная гавань приостановила работу, сообщило главное управление гражданской авиации страны. По информации ведомства, под удар попал терминал Т1.

В результате повреждения получили объекты инфраструктуры воздушной гавани, также есть пострадавшие. Отмечается, что в аэропорту задействовали план действий в чрезвычайных ситуациях. Все вылеты отменили, а прибывшие рейсы перенаправляют в другие воздушные гавани.

Ранее система противовоздушной обороны Кувейта отразила ракетные и беспилотные атаки над территорией страны. По информации Минобороны страны, причиной звуков стали перехваты вражеских атак.

До этого Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничительные меры на использование США своих баз и воздушного пространства. Отмечалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению судов через Ормузский пролив с использованием военно-морской и воздушной поддержки.

Мир
Иран
Кувейт
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Делегация из ФРГ приехала на ПМЭФ обсудить работу 1,5 тыс. компаний в РФ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.