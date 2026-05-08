Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США

Саудовская Аравия
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничительные меры на использование США своих баз и воздушного пространства, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность возобновления операции по сопровождению судов через Ормузский пролив с использованием военно-морской и воздушной поддержки.

По информации WSJ, Вашингтон приостановил операцию Project Freedom спустя 36 часов после ее запуска из-за запретов Эр-Рияда и Кувейта. Как пишет газета, американская миссия опиралась на «огромный флот самолетов», который должен был защищать коммерческие суда от иранских ракет и беспилотников.

Журналисты WSJ рассказали, что решение ограничить эксплуатацию баз со стороны Саудовской Аравии могло бы привести к крупнейшему спору с Вашингтоном. Кроме того, это могло бы навлечь на себя серию телефонных разговоров между Дональдом Трампом и наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Ранее стало известно, что Project Freedom может быть возобновлен. Операция приостановили, как только Саудовская Аравия установила запрет США использовать свои базы и воздушное пространство для проведения миссии.

