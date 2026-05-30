Звездная болезнь, три развода, слова для участников СВО: как живет Климова

Актриса Екатерина Климова прославилась благодаря ролям в фильмах «Грозовые ворота» и «Мы из будущего». Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь после трех разводов?

Чем известна Климова

Екатерина Климова родилась 24 января 1978 года в Москве, окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина.

Климова впервые появилась на экране в 2001 году в фильме «Яды, или Всемирная история отравлений». Затем снималась в лентах «Грозовые ворота», «Бедная Настя», «Московские окна», «Влюбленные женщины», «Мосгаз», «По законам военного времени», «Молодежка», «Атом» и других. На настоящий момент в ее фильмографии более 90 работ.

Что известно о личной жизни Климовой

Первый раз Екатерина Климова зарегистрировала брак с ювелиром Ильей Хорошиловым, которому родила дочь Елизавету. Супруги развелись в 2004 году.

Тогда же актриса вышла замуж за актера Игоря Петренко. В этом союзе на свет появились сыновья Матвей и Корней. В 2014 году пара развелась. В 2023 году артист перестал выплачивать алименты, накопил долг в 6 млн рублей, и Климова подала на него в суд.

Игорь Петренко и Екатерина Климова, 2012 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В третий раз Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи. В 2015 году у них родилась дочь Изабелла, еще спустя четыре года супруги расстались из-за сильной занятости на работе. Причины разводов актриса не оглашает.

«Что нетипичного? Три развода. Вообще личная жизнь — это поле боя, на котором ты не всегда выигрываешь. Плюс-минус одинаково все живем», — пояснила она.

После третьего развода артистка не раскрывает подробностей личной жизни. В 2023 году в интервью Надежде Стрелец она призналась, что влюблена, но не стала раскрывать имя избранника.

«Как говорят: кольца нет — значит, свободна», — отметила артистка.

Почему Климова отказалась сниматься в Голливуде

Екатерина Климова делилась в интервью, что ей поступали предложения сниматься в Голливуде, однако она отказывалась от них.

«Я не знаю никакого языка, кроме русского. Я никогда не стремилась покорить Голливуд. Мне приходили предложения, пробы нужно было записать на английском языке. Я тут же понимала, что для меня эта дверь закрыта, и я не пыталась в нее стучать. У меня нет амбиций мирового масштаба», — сообщила она.

Как Климова относится к СВО

Екатерина Климова в феврале текущего года, перед празднованием Дня защитника Отечества, подписала гитары для участников спецоперации, которые позднее были отправлены военнослужащим. Актриса пожелала бойцам здоровья.

«Для меня это большая честь. Я от всей души поздравляю с 23 Февраля всех наших защитников», — сказала она.

Екатерина Климова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Климова

Екатерина Климова в 48 лет продолжает творческую деятельность. Она снимается в кино и гастролирует со спектаклями.

В 2026 году с артисткой ожидаются премьеры сериалов «Айда!» и «Порода».

На днях актриса поделилась в соцсетях снимками с выпускного сына Корнея. Затем Климова также в компании экс-супруга Гелы Месхи появилась на выпускном дочери Изабеллы, которая окончила начальную школу.

В феврале Климова получила премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая женская роль на телевидении». Актриса призналась, что ждала ее долгие годы.

«Я надеюсь, что меня звездная болезнь не накроет с головой, что мне хватит ума просто двигаться дальше, просто знать, что у меня теперь есть вот такая ценная награда», — отметила она на вручении.

