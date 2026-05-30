10 авиабомб и удар по аэродромам ВСУ: новости СВО на вечер 30 мая

Российская армия нанесла удары по центрам подготовки и снабжения Вооруженных сил Украины, ПВО за сутки уничтожила 10 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, кроме того, ВС РФ поразили военные аэродромы Украины. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Центры подготовки ВСУ попали под удары российской армии

Российская армия нанесла удары по центрам подготовки и снабжения Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, сообщил в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, также атакам подверглись объекты ВСУ в районах Днепропетровска, Зеленодольска, Кривого Рога и Павлоградского района. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Лебедев отметил, что целями российских военных были железнодорожные узлы, точки ремонта техники, склады, промышленная инфраструктура, центры подготовки и снабжения.

Свыше 350 украинских дронов пали под огнем российской ПВО

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 10 управляемых авиационных бомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Кроме того, за этот же период подразделения ПВО успешно ликвидировали 352 беспилотных летательных аппарата противника в зоне проведения специальной военной операции.

ВС России поразили военные аэродромы Украины

ВС России нанесли групповой удар по военным аэродромам Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве указали, что использовалось высокоточное оружие, а также БПЛА.

В МО добавили, что также огонь велся по объектам ТЭК, которые использовались в интересах украинской армии. Все цели были поражены, все поставленные задачи выполнены.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВСУ отослали пограничников в Сумскую область

Украинское командование прикомандировывает пограничников 5-го пограничного отряда в распоряжение 101-й отдельной бригады территориальной обороны в районе села Уланово Сумской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. По его словам, об этом говорят допросы ранее взятых в плен в этом районе солдат ВСУ.

При этом известно, что российские военные после установления контроля над населенным пунктом Рясное в Сумской области продвинулись вглубь обороны ВСУ примерно на шесть километров.

ВСУ отказались от дронов «Лютый»

Украинские военные стали реже использовать беспилотники типа «Лютый» для ударов по территории России, обратил внимание командир подразделения противодействия БПЛА с позывным Кот. По его словам, упомянутые аппараты теперь практически сразу сбиваются российскими FPV-перехватчиками «Елка», передает ТАСС.

При этом боец отметил, что украинские дроны-«ждуны» по-прежнему представляют серьезную опасность, поскольку могут долгое время скрываться в кустах. При обнаружении гражданского или военного транспорта они резко взлетают и наносят прямой удар по цели.

Ракета ударила по украинской авиабазе

В Кировоградской области ракетному удару подверглась украинская авиабаза Канатово, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале. По его информации, крылатая ракета Х-59/69, предположительно запущенная с Су-34 или Су-35 над Запорожской областью, нанесла удар по этому объекту. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Как отметил Лебедев, именно с этой авиабазы, предположительно, осуществлялись боевые вылеты истребителей F-16 и Mirage Вооруженных сил Украины. По словам местных жителей, которые приводит подпольщик, последствия ощущались не только на слух — ударная волна чувствовалась буквально ногами. Координатор пояснил, что подобные эффекты обычно возникают при вторичной детонации из-за поражения складов боеприпасов, авиационного вооружения или мест хранения топлива.

