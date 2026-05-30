Лариса Долина рассказала, как разбогатела на $200 Лариса Долина рассказала, как выиграла $200 в казино

Народная артистка России Лариса Долина рассказала на гольф-турнире Golf Cup от Radio Monte Carlo, что однажды выиграла $200 (14,2 тыс. рублей) в казино в Лас-Вегасе. Как сообщает корреспондент NEWS.ru, певица призналась, что этот опыт не вызвал у нее особого интереса к азартным играм.

Один раз в своей жизни я побывала в Лас-Вегасе. Я выиграла $200 и тут же ушла. Меня совершенно не будоражат азартные игры, — заявила Долина.

Ранее Долина выразила желание стать бабушкой во второй раз. Артистка рассказала, что мечтает о внуке, но дочь, по ее словам, пока против. При этом известно, что Долина стала бабушкой в 2011 году. Тогда у нее родилась внучка Александра.

Также певица заявила, что сумела пережить скандал вокруг ситуации с продажей ее квартиры и простила желавшую ей смерти публику. Артистка подчеркнула, что продолжает жить благодаря дочери, внучке и своей любимой профессии.

Между тем Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала о своей жизни. Известно, что, помимо музыкальной карьеры, певица активно выступает в театре и участвует в различных постановках.