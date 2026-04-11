Семья попыталась необычным способом провезти ребенка в Диснейленд

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как семья пытается тайно провезти ребенка в парк развлечений Диснейленд, передает MK.RU. Малыш был спрятан в сетчатом кармане коляски.

Инцидент был замечен блогером из Лас-Вегаса, который стоял в очереди. Он обратил внимание, что в коляске впереди сидела девочка, а позади нее был спрятан мальчик.

Билеты в Диснейленд стоят достаточно дорого: в будний день для пары взрослых и двух детей (от трех до девяти лет) — примерно $500 (38 485 рублей), а в выходные — свыше $700 (53 879 рублей). Большинство пользователей социальных сетей одобрили эту хитрость из-за высокой стоимости билета.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко сообщил, что отказ от ненужных подписок и переход на мультиподписки может сэкономить до 2–3 тыс. рублей семейного бюджета ежемесячно. Он отметил, что многие пользователи имеют несколько подписок, которыми редко пользуются. Также можно объединяться с друзьями или родственниками и оформлять семейные подписки.