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11 июня 2026 в 16:18

Директор Музея обороны Севастополя раскрыл, что уцелело при пожаре

Предметный план панорамы в Севастополе уцелел после пожара

Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Крыша музея-панорамы в Севастополе загорелась после атаки ВСУ Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Предметный план панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», создающий трехмерный эффект, частично сохранился после пожара из-за атаки ВСУ, сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин. По его словам, которые приводит ТАСС, сотрудники стараются сохранить все самое ценное.

Предметный план — частично есть целые места. Предметный план состоит из разных материалов, в том числе и чугунных пушек. Сейчас мы силами сотрудников стараемся сохранить после пожара ценное, что там есть, — отметил Смородкин.

Ранее сообщалось, что сотрудники Музея обороны Севастополя самоотверженно бросались в горящее здание панорамы сразу после атаки со стороны ВСУ. Директор учреждения рассказал, что сотрудники с риском для своих жизней пытались спасти от огня историческое полотно.

До этого Смородкин рассказал, что пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» тушили более 29 часов. По его словам, в тушении памятника были задействованы сотрудники МЧС России, спасательной службы города и Черноморского флота, в общей сложности более 80 человек.

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