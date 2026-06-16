В Севастополе приступили к демонтажу опасных частей крыши панорамы Демонтаж опасных частей кровли начали в здании панорамы в Севастополе

Спасатели проводят демонтаж опасных конструкций кровли в здании «Панорама „Оборона Севастополя 1854–1855 годов“», сообщает музей в мессенджере МАКС. Отмечается, что оно пострадало в результате пожара после удара Вооруженных сил Украины.

В настоящее время, на объекте «Панорама „Оборона Севастополя 1854–1855 годов“ работает ГКУ „Спасательная служба Севастополя“. В их задачи входит демонтаж поврежденных элементов кровли, представляющих опасность для пребывания людей внутри здания и обеспечения безопасности дальнейших работ, — отметили в музее.

Ранее сообщалось, что в здании панорамы начались противоаварийные работы. По информации представителей музея, в результате возгорания утрачено более 90% исторического полотна.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани с просьбой публично осудить преступления ВСУ в отношении объектов культурного наследия. Она также выразила надежду, что организация будет способствовать сохранению наследия для будущих поколений.