В здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», пострадавшем от пожара после удара Вооруженных сил Украины, начались противоаварийные работы, сообщили ТАСС в Музее обороны города. По данным представителей музея, в результате возгорания утрачено более 90% исторического полотна, а ситуацию усугубило обильное тушение пожара большим количеством воды.

Спасательные службы в настоящее время демонтируют поврежденные элементы кровли, представляющие угрозу для дальнейшего обрушения конструкций. В то же время в музее отметили, что несколько помещений здания практически не пострадали от огня, а отдельные фрагменты с батальными эпизодами панорамы все же уцелели.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась к гендиректору ЮНЕСКО Халеду аль-Анани с просьбой публично осудить преступления ВСУ в отношении объектов культурного наследия. Она также выразила надежду, что организация будет способствовать сохранению наследия для будущих поколений. Координатор сопротивления на Украине Сергей Лебедев также заявил, что ВСУ за счет ударов по культурным объектам на территории России пытаются добиться медийного эффекта.