Сожительница обвиняемого в избиении ученого пожаловалась на травлю РИА Новости: семья обвиняемого в избиении Зезина пожаловалась на травлю в прессе

Сожительница мужчины, обвиняемого в избиении ученого Никиты Зезина, Александра Реверука, заявила о травле своей семьи, сообщает РИА Новости. Она рассказала в суде, что старается защитить детей от негативного внимания общественности.

Женщина проинформировала инстанцию, что в прессе пишут о ее детях уничижительные вещи. Она добавила, что несмотря на ее попытки защитить его, пресса находит способ установить с детьми контакт.

Пишут про наших детей, что они животные <...> Представляете, какой стресс мой ребенок переживает. Я пытаюсь его оградить, но они успевают каким-то образом находить контакт через средства массовой информации, — сказала она суду.

Ранее в СК возбудили уголовное дело по факту сообщения об избиении ученого. Доклад о ходе расследования должен быть представлен руководителю ведомства Александру Бастрыкину. Зезин посвятил сельскохозяйственной науке более 40 лет и написал свыше 260 научных трудов, монографий и книг.

Позже задержанный подозреваемый озвучил свою версию конфликта. По его словам, детей преследовали на автомобиле, отобрали ключи от техники и силой усадили в салон.