Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 17:01

«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий

Напавший на ученого Зезина сообщил, что детей напугали и силой затолкали в авто

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Задержанный за избиение члена-корреспондента РАН Никиты Зезина рассказал, что детей насильно посадили в машину и увезли, передает KP.RU. По его словам, ребята были запуганы и плакали, а на одного из мальчиков и вовсе замахивались палкой.

Дети были запуганы и в слезах. Сказали, что они заехали с краю на поле и собирали горох, как вдруг в их сторону поехал белый уазик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по всему полю до тех пор, пока дети не застряли в грязи. После этого мужчины подошли к ним, забрали у них ключи от квадроциклов, сказали садиться в уазик. Дети не хотели, тогда их затолкали туда силой: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. На одного мальчика замахивались палкой, — сообщил мужчина.

Во время проверки опытных полей Зезин и его заместитель Александр Шанин заметили детей на квадроциклах, повредивших посевы. Они связались с родителями и договорились привезти несовершеннолетних к институту, откуда их должны были забрать взрослые. Однако приехавшие к учреждению люди повели себя агрессивно. Один из мужчин ударил Зезина по лицу.

Ранее появилась информация, что тело Зезина, скончавшегося спустя неделю после нападения, могут эксгумировать для проведения экспертизы. Она должна установить, связаны ли полученные 13 июля побои с инфарктом, произошедшим 22 июля.

Общество
Свердловская область
избиения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трехлетней девочке удалили присосавшегося к веку микроклеща
Политолог ответил, исчерпан ли конфликт Ирана и Украины
Россиян предупредили о рисках конфискации автомобиля за логотип Instagram
Группа BTS бойкотировала Grammy из-за необычной новой категории
Депутат раскрыл, к чему может привести анонимность в интернете
Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков
Раскрыто, как Трамп будет работать с Украиной после встречи с Зеленским
В деле о покушении на предпринимателя в Туле появился неожиданный поворот
Трамп попросил суд простить ему долг $83,4 млн по делу о клевете
Политолог оценил перспективы Украины войти в состав НАТО
Спаниель помог найти тело своей пропавшей хозяйки
В США выступили против принятия закона об «адских санкциях»
Стало известно, чем зарабатывает на жизнь обвиняемый в избиении ученого РАН
Психолог раскрыл, почему молодоженам опасно пускать свекровь на ночевку
Вован и Лексус назвали свой самый удачный пранк
Адвокат ответил, могут ли «Человека-паука» запретить в РФ из-за Монеточки
Французский юрист оценил шансы на задержание Дурова за рубежом
Военэксперт ответил, есть ли у ВСУ резервы сопротивляться ВС РФ в Дружковке
Раскрыта истинная цель покушения на офицера СБУ в Одессе
Первое дело по активации сим-карт рассмотрели в Петербурге
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.