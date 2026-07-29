«Дети были в слезах»: напавший на ученого РАН озвучил свою версию событий Напавший на ученого Зезина сообщил, что детей напугали и силой затолкали в авто

Задержанный за избиение члена-корреспондента РАН Никиты Зезина рассказал, что детей насильно посадили в машину и увезли, передает KP.RU. По его словам, ребята были запуганы и плакали, а на одного из мальчиков и вовсе замахивались палкой.

Дети были запуганы и в слезах. Сказали, что они заехали с краю на поле и собирали горох, как вдруг в их сторону поехал белый уазик. Они сели на квадроциклы, попытались уехать, но машина стала гоняться за ними по всему полю до тех пор, пока дети не застряли в грязи. После этого мужчины подошли к ним, забрали у них ключи от квадроциклов, сказали садиться в уазик. Дети не хотели, тогда их затолкали туда силой: мальчиков схватили «за шкварник», племянницу за руки. На одного мальчика замахивались палкой, — сообщил мужчина.

Во время проверки опытных полей Зезин и его заместитель Александр Шанин заметили детей на квадроциклах, повредивших посевы. Они связались с родителями и договорились привезти несовершеннолетних к институту, откуда их должны были забрать взрослые. Однако приехавшие к учреждению люди повели себя агрессивно. Один из мужчин ударил Зезина по лицу.

Ранее появилась информация, что тело Зезина, скончавшегося спустя неделю после нападения, могут эксгумировать для проведения экспертизы. Она должна установить, связаны ли полученные 13 июля побои с инфарктом, произошедшим 22 июля.