Суд на Урале оправдал мать погибшего под лавиной ребенка

Шалинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Женщине вменялась статья о причинении смерти по неосторожности в связи с приобретением ребенку надувной «ватрушки».

Следствие полагало, что женщина приобрела для сына небезопасный тюбинг, а за месяц до происшествия привела его на небезопасный склон для катания, уточнили в судебной инстанции. В день трагедии ребенок пришел с другом на ту же гору, где ранее катался с матерью.

Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности девятилетнему сыну и его восьмилетнему другу, — говорится в сообщении.

В ходе процесса были допрошены 24 свидетеля, которые не усмотрели вины подсудимой и связывали гибель детей с экстремальными погодными условиями, пояснили в суде. Кроме того, в пресс-службе добавили, что при оправдании сыграла роль позиция потерпевших, ходатайствовавших о прекращении дела, поскольку они считают подсудимую такой же жертвой случившегося, как и они сами.

Ранее в Чувашии после купания в реке Суре погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла в городе Шумерле. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, после чего его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию.