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29 июля 2026 в 16:39

Суд на Урале оправдал мать погибшего под лавиной ребенка

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Шалинский районный суд Свердловской области вынес оправдательный приговор матери одного из детей, погибших под снежной лавиной во время катания на тюбинге, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Женщине вменялась статья о причинении смерти по неосторожности в связи с приобретением ребенку надувной «ватрушки».

Следствие полагало, что женщина приобрела для сына небезопасный тюбинг, а за месяц до происшествия привела его на небезопасный склон для катания, уточнили в судебной инстанции. В день трагедии ребенок пришел с другом на ту же гору, где ранее катался с матерью.

Шалинский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности девятилетнему сыну и его восьмилетнему другу, — говорится в сообщении.

В ходе процесса были допрошены 24 свидетеля, которые не усмотрели вины подсудимой и связывали гибель детей с экстремальными погодными условиями, пояснили в суде. Кроме того, в пресс-службе добавили, что при оправдании сыграла роль позиция потерпевших, ходатайствовавших о прекращении дела, поскольку они считают подсудимую такой же жертвой случившегося, как и они сами.

Ранее в Чувашии после купания в реке Суре погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла в городе Шумерле. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, после чего его в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Регионы
Свердловская область
несчастные случаи
дети
тюбинги
лавины
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