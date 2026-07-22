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22 июля 2026 в 10:08

Врачи не смогли спасти захлебнувшегося в реке подростка

В Чувашии 17-летний подросток утонул в реке Суре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Чувашии 17-летний подросток погиб после купания в реке Суре, сообщает MK.RU. Трагедия произошла в городе Шумерля. Очевидцы вытащили юношу из воды и вызвали скорую помощь, подростка в крайне тяжелом состоянии доставили в реанимацию Шумерлинского межрайонного медицинского центра.

Медики провели несовершеннолетнему сердечно-легочную реанимацию и подключили его к аппарату ИВЛ. На место также направили специалистов Республиканской детской клинической больницы. Несмотря на оказанную помощь, спасти подростка не удалось.

Ранее пять человек погибли в американском штате Огайо, пытаясь спасти тонущего мужчину в реке Сциото. Трагедия произошла 19 июля в пригороде Колумбуса. Один из отдыхающих зашел в воду, но не смог удержаться на плаву. Несколько человек бросились ему на помощь, однако сами начали тонуть.

До этого в Приморье 20-летний россиянин во время купания попал в сильный поток воды, который начал уносить его от берега. Отец молодого человека попытался спасти сына, но самостоятельно вытащить его не смог. Однако отдыхающим повезло: рядом оказался серфер, который помог обоим выбраться на берег.

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