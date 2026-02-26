Назван самый опасный месяц для катания на ледянках Спасатель Дударев назвал март самым опасным месяцем для катания на ледянках

Март является самым опасным месяцем для катания на ледянках и тюбингах, предупредил президент Российского союза спасателей заслуженный спасатель России Алексей Дударев. В разговоре с KP.RU эксперт отметил, что снег тает, а под сугробами при этом могут находиться камни и опасный мусор.

Март — это еще более опасный месяц. Солнце выглядывает, больше людей выходят гулять, катаются на ватрушках, санках, ледянках. При этом снег тает, горки леденеют, под сугробами могут быть камни, опасный мусор. На ледяных участках тюбинг может сильно завертеть, так что потеряете чувство направления, — пояснил Дударев.

Спасатель обратил внимание, что многие любят кататься с берегов рек. Он предупредил, что это чревато проваливанием в полынью. Он добавил, что в марте несчастных случаев на горках может стать еще больше.

Ранее в Сети опубликовали снимки снежного склона в селе Подгородняя Покровка Оренбургской области, где 22 февраля погибли дети бывшей солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. 22-летняя дочь певицы и ее 10-летний сын катались на санках и упали в овраг, там их тела нашли местные жители.