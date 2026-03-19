Что известно о первом использовании Ираном управляемых ракет Nasrallah Иран в ходе 65-й серии ударов по Израилю применил управляемые ракеты Nasrallah

Корпус стражей исламской революции сообщил о применении новейших управляемых ракет Nasrallah в ходе 65-й серии ударов по Израилю. Как уточнили представители КСИР, это первое боевое применение усовершенствованной версии ракеты Qadr.

Впервые была применена система Nasrallah (усовершенствованная и управляемая ракета Qadr), — приводит текст заявления иранская гостелерадиокомпания.

Тегеран продолжает наращивать мощь своих ударов, испытывая новые системы вооружения в реальных боевых условиях. Информации о конкретных целях и результативности удара пока не поступало.

Ранее силы противовоздушной обороны Ирана сбили истребитель F-35 ВВС США. В КСИР сообщили, что судно получило серьезные повреждения. Вашингтон пока не комментировал инцидент.

До этого американский лидер Дональд Трамп указал, что Соединенные Штаты не планируют направлять свои войска на территорию Ирана. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити он подчеркнул, что, если такое решение будет принято, он обязательно его огласит, трансляцию встречи вел Белый дом. Также он выступил против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре.