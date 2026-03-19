Трамп исключил возможность отправки войск в Иран Белый дом: США не планируют отправку войск в Иран в текущей ситуации

Соединенные Штаты не планируют направлять свои войска на территорию Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп. Глава государства подчеркнул отсутствие намерений начинать военную операцию в регионе в текущих условиях.

Нет, я никуда не направляю войска. Если бы я это делал, я бы точно вам не сказал, но я не направляю войска, — подчеркнул политик.

Ранее Трамп выступил против дальнейших ударов по иранской энергетической инфраструктуре. По информации источников The Wall Street Journal, политик поддержал атаку на газовое месторождение Южный Парс, считая ее сигналом Тегерану, а теперь полагает, что этот сигнал был услышан.