В Пентагоне признали, что не уложились в бюджет в ходе войны с Ираном Хегсет подтвердил запрос на дополнительные средства для операции США в Иране

Администрация Соединенных Штатов добивается от конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана, подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с журналистами. Он уточнил, что итоговая сумма может отличаться от ранее озвученных цифр, передает Fox News.

Комментируя вопрос о $200 млрд, министр войны отметил, что эта цифра, вероятно, изменится. Пентагон намерен обратиться к законодателям, чтобы заручиться достаточным финансированием как за уже выполненные задачи, так и на случай возможных будущих действий.

Поэтому мы идем в конгресс и к нашим представителям там, чтобы убедиться, что нам выделено достаточное финансирование за уже выполненную работу и за то, что, возможно, придется делать в будущем, а также чтобы наши боеприпасы были полностью пополнены — и не просто пополнены, а с запасом, — сказал Хегсет.

Ранее Хегсет заявил, что США нужно сохранять боеприпасы себе вместо их отправки на Украину. Он отметил, что нынешняя ситуация с нехваткой вооружения для иранской операции была спровоцирована политикой экс-главы Белого дома Джо Байдена.