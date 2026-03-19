Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 17:11

В Пентагоне признали, что не уложились в бюджет в ходе войны с Ираном

Хегсет подтвердил запрос на дополнительные средства для операции США в Иране

Глава Пентагона Пит Хегсет Глава Пентагона Пит Хегсет Фото: Po1 Eric Brann/Dod/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Администрация Соединенных Штатов добивается от конгресса выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана, подтвердил глава Пентагона Пит Хегсет в беседе с журналистами. Он уточнил, что итоговая сумма может отличаться от ранее озвученных цифр, передает Fox News.

Комментируя вопрос о $200 млрд, министр войны отметил, что эта цифра, вероятно, изменится. Пентагон намерен обратиться к законодателям, чтобы заручиться достаточным финансированием как за уже выполненные задачи, так и на случай возможных будущих действий.

Поэтому мы идем в конгресс и к нашим представителям там, чтобы убедиться, что нам выделено достаточное финансирование за уже выполненную работу и за то, что, возможно, придется делать в будущем, а также чтобы наши боеприпасы были полностью пополнены — и не просто пополнены, а с запасом, — сказал Хегсет.

Ранее Хегсет заявил, что США нужно сохранять боеприпасы себе вместо их отправки на Украину. Он отметил, что нынешняя ситуация с нехваткой вооружения для иранской операции была спровоцирована политикой экс-главы Белого дома Джо Байдена.

США
Пентагон
Иран
Пит Хегсет
Конгресс США
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.