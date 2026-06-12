В Крыму задержали снимавшего видео пособника ВСУ Крючков: в Крыму задержан снявший военные базы для ВСУ мужчина

Правоохранительные органы вычислили и задержали мужчину, который снимал военные бензовозы с последующей передачей украинской стороне, сообщил ТАСС советник главы Крыма Олег Крючков. По его информации, гражданин России 1974 года рождения менее чем за сутки был пойман в результате совместных действий УФСБ и УМВД России «Керченское».

Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно, — подчеркнул Крючков.

Советник главы Крыма добавил, что автор видеороликов дискредитировал российских военных и раскрыл противнику методы, применяемые Министерством обороны и жителями Крыма, которые препятствуют транспортной блокаде регионов. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и сбора доказательств для привлечения задержанного к законной ответственности.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС.