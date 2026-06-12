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12 июня 2026 в 22:09

В Крыму задержали снимавшего видео пособника ВСУ

Крючков: в Крыму задержан снявший военные базы для ВСУ мужчина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правоохранительные органы вычислили и задержали мужчину, который снимал военные бензовозы с последующей передачей украинской стороне, сообщил ТАСС советник главы Крыма Олег Крючков. По его информации, гражданин России 1974 года рождения менее чем за сутки был пойман в результате совместных действий УФСБ и УМВД России «Керченское».

Сделал это он в День России, что, думаю, еще более мерзко и кощунственно, — подчеркнул Крючков.

Советник главы Крыма добавил, что автор видеороликов дискредитировал российских военных и раскрыл противнику методы, применяемые Министерством обороны и жителями Крыма, которые препятствуют транспортной блокаде регионов. В настоящее время проводятся дополнительные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и сбора доказательств для привлечения задержанного к законной ответственности.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили террористический акт, направленный против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны. Задержанный мужчина 1990 года рождения планировал ликвидировать российского офицера с помощью огнестрельного оружия. За выполнение задания кураторы обещали ему оказать содействие в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС.

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