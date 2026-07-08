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08 июля 2026 в 18:00

Вместо надоевшей жареной и вареной картошки готовлю картофель по-венгерски: заграничная вкуснятина с румяной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Беру картофель, яйца, колбаски и сметану — и за 40 минут готовлю сытную картофельную запеканку по-венгерски, которая станет отличным обедом или ужином. Все просто: отвариваю картофель и яйца, обжариваю лук с чесноком, выкладываю слоями в форму: картофель, лук, яйца, колбаски, снова картофель, заливаю сметаной с яйцом и запекаю до румяной корочки.

Получается обалденная вкуснятина: картофель нежный, пропитанный сметанным соусом, с пикантными колбасками и яйцами — идеально для сытного ужина.

Для приготовления вам понадобится: 600 г картофеля, 4 яйца, 250 г варено-копченых колбасок, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 2–3 ст. ложки растительного масла, 3–4 ст. ложки сметаны, соль, перец и зелень по вкусу. Картофель и яйца отварите, очистите. Лук с чесноком обжарьте на масле. В форму слоями выложите картофель, лук, яйца, колбаски, снова картофель. Сметану смешайте с яйцом, солью и перцем, залейте запеканку. Запекайте при 180–190 °C 20–25 минут. Подавайте с зеленью.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту запеканку — даже те, кто не любит картофель, просили добавки! Сметанный соус делает ее нежной и сочной. Кстати, вместо колбасок можно взять ветчину или бекон.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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