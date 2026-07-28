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28 июля 2026 в 19:42

Максакову оштрафовали на 35 тыс. рублей

Суд оштрафовал Максакову на 35 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Пресненский районный суд Москвы назначил штраф в размере 35 тыс. рублей певице Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале. Причиной стало нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов.

Пресненский районный суд Москвы признал виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ Максакову-Игенбергс Марию Петровну и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 35 тыс. рублей, — уточнили в Мосгорсуде.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск главного редактора The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, признано в РФ нежелательной организацией) Романа Доброхотова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его карточка числится в базе ведомства. Другие подробности не уточнялись.

До этого сообщалось, что судебные приставы принудительно взыскивают с уехавшего из России актера Семена Трескунова (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) более 300 тыс. рублей долга. В эту сумму включен в том числе штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Общество
суды
Мария Максакова
иноагенты
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