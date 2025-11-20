Квартира известной певицы-иноагента выставлена на продажу за 200 млн рублей «112»: квартира Максаковой выставлена на продажу за 200 млн рублей

Квартира оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) выставлена на продажу за 200 млн рублей, сообщил Telegram-канал «112». Сама артистка находится в розыске.

Как пишет канал, на одном из сайтов недвижимости появилось объявление о продаже элитных апартаментов Максаковой за 200 млн рублей. Квартира выполнена по индивидуальному проекту с видом на набережную и гостиницу «Украина».

В декабре 2024 года суд санкционировал заочный арест Максаковой-Игенбергс после проведения доследственной проверки. Поводом для возбуждения уголовного дела стало размещенное певицей на платформе YouTube видео, содержащее дискредитацию проведения специальной военной операции и призывы к финансовой поддержке Вооруженных сил Украины.

Ранее Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск по делу о призывах к деятельности против безопасности России. Об этом было сказано в возбужденном против нее уголовном деле.