Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 19:25

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Когда хочется простого, но невероятно душевного и сытного угощения, грузинская кухня предлагает настоящее спасение — ташмиджаби. Это не просто картофельное пюре, а волшебная кремовая тягучая масса, где картофель и рассольный сыр сливаются в идеальном союзе. Блюдо, которое согреет, накормит всю семью и потребует минимум усилий, даря максимум грузинского гостеприимства и уюта.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г сыра сулугуни, 100–150 мл молока или сливок, 30 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель очистите, нарежьте крупно и отварите в подсоленной воде до полной мягкости. Полностью слейте воду и дайте картофелю немного подсохнуть на слабом огне. Затем разомните его толкушкой в пюре, не используя блендер. В горячую массу сразу добавьте мелко нарезанный или натертый сулугуни. Активно перемешивайте, пока сыр не начнет плавиться и образовать эластичные тянущиеся нити. Влейте горячее молоко и добавьте сливочное масло, продолжая вымешивать до однородной кремовой и слегка тягучей консистенции. Подавайте ташмиджаби немедленно, пока он горячий, в качестве самостоятельного блюда или гарнира с маринованными овощами и свежим лавашом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Рецепт для семейного ужина: картошка со свининой в сливках — воплощение домашнего уюта
Общество
Рецепт для семейного ужина: картошка со свининой в сливках — воплощение домашнего уюта
Домашний хит: запеканка «Как у бабушки» с мясом и луком — простой рецепт, после которого все просят добавки
Общество
Домашний хит: запеканка «Как у бабушки» с мясом и луком — простой рецепт, после которого все просят добавки
Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь
Общество
Семья подсела на это горячее «Теплый очаг» — курочка с картошкой в сметанном соусе. Как в детстве у бабушки, пальчики оближешь
Мясо, картофель и волшебство грузинских специй. Готовлю оджахури по-грузински: для тех, кто любит вкусно и сытно
Общество
Мясо, картофель и волшебство грузинских специй. Готовлю оджахури по-грузински: для тех, кто любит вкусно и сытно
Шашлык с изюминкой: как приготовить сочное мясо с легкой кислинкой на квасном маринаде
Общество
Шашлык с изюминкой: как приготовить сочное мясо с легкой кислинкой на квасном маринаде
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сибиряк случайно вогнал в челюсть черенок лопаты
Европа готовится к «Орешнику», удар по штабу ВСУ: что будет дальше
Российские застряли на десять часов на китайской границе
36 беспилотников перехвачены на подлете к Москве
«Определенно худшие»: звезда тенниса раскритиковала американских фанатов
Медведев допустил реализацию венесуэльского сценария США на Украине
«Речь не о наркокартелях»: в Европе разоблачили игру США в Каракасе
В Татарстане ввели план «Буран» из-за метели и гололедицы
Леонова оценила шансы Петросян на победу в Олимпиаде-2026
«Следующими могут стать они»: на Западе предупредили покорных лидеров ЕС
«Это не одна болезнь»: главный онколог Минздрава о победе над раком
В Приволжье произошел транспортный коллапс из-за непогоды
Большая часть охраны Мадуро оказалась холоднокровно убита
Установлен рекорд новогоднего кинопроката в России
Операция «Гидеон»: как провалилась первая попытка Трампа похитить Мадуро
СК начал расследование смерти 15-летнего подростка в новогоднюю ночь
Москвичка скончалась после операции в косметологической клинике
«Слишком горячие головы»: Медведев об упреждающем ударе России
«Никакой крови за нефть»: в Польше прошел митинг в поддержку Венесуэлы
Во Франции заявили о начале новой эпохи в мире после действий США
Дальше
Самое популярное
Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.