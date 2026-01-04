Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Когда хочется простого, но невероятно душевного и сытного угощения, грузинская кухня предлагает настоящее спасение — ташмиджаби. Это не просто картофельное пюре, а волшебная кремовая тягучая масса, где картофель и рассольный сыр сливаются в идеальном союзе. Блюдо, которое согреет, накормит всю семью и потребует минимум усилий, даря максимум грузинского гостеприимства и уюта.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г сыра сулугуни, 100–150 мл молока или сливок, 30 г сливочного масла, соль по вкусу. Картофель очистите, нарежьте крупно и отварите в подсоленной воде до полной мягкости. Полностью слейте воду и дайте картофелю немного подсохнуть на слабом огне. Затем разомните его толкушкой в пюре, не используя блендер. В горячую массу сразу добавьте мелко нарезанный или натертый сулугуни. Активно перемешивайте, пока сыр не начнет плавиться и образовать эластичные тянущиеся нити. Влейте горячее молоко и добавьте сливочное масло, продолжая вымешивать до однородной кремовой и слегка тягучей консистенции. Подавайте ташмиджаби немедленно, пока он горячий, в качестве самостоятельного блюда или гарнира с маринованными овощами и свежим лавашом.

