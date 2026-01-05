Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 16:08

Идущий на суд в Нью-Йорке Мадуро в наручниках попал на видео

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: kremlin.ru/Владимир Астапкович/ фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Читайте нас в Дзен

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Мадуро обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

До этого стало известно, что вертолет с президентом Венесуэлы и его супругой приземлился у здания Федерального суда в Нью-Йорке. Главу государства доставили в суд и вывели из воздушного судна под усиленной охраной федеральных агентов.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги Силии Флорес нет. По его словам, лидера предали в ближайшем окружении. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали Мадуро из рук в руки, отметил ветеран «Альфы».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Николас Мадуро
Нью-Йорк
Венесуэла
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе не захотели оценивать действия США против Венесуэлы
Семья рыбаков с ребенком чудом спаслась от белого медведя
Мать пострадавшего при атаке ВСУ на Хорлы рассказала о поисках сына
«Симптом глубокой деградации»: политолог об отставке Малюка
Звезду «Клюквенного щербета» задержали в ходе наркорейда
В России усилят поддержку семей с детьми
«Обжорка и пьянка»: в РПЦ дали совет, как провести Рождество
Орбан призвал не сравнивать СВО и операцию США в Венесуэле
Молодой возлюбленный, отказ Табакову, выкидыш: как живет Ирина Пегова
Назначен новый главный тренер «Спартака»
Жителям Татарстана увеличили выплаты за службу по контракту
В Швейцарии заморозили счета Николаса Мадуро
Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января
ФБР участвовало в захвате президента Венесуэлы
Средства ПВО сбили 50 БПЛА над российскими регионами
«Гренландия — это союзник США»: в ЕК попытались заступиться за Данию
В России потребовали от ООН осудить атаку ВСУ в Хорлах
Росфинмониторинг предупредил о новой схеме мошенников
Политолог ответил, кто стоит за кадровыми перестановками во власти Украины
Приставы взыскали с работодателей 6 млрд рублей за долги по зарплате
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.