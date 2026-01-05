Идущий на суд в Нью-Йорке Мадуро в наручниках попал на видео

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в суд из следственного изолятора в Бруклине, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Mash. На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, как лидера в наручниках сопровождают федеральные агенты. Заседание начнется в 20:00 по московскому времени. Мадуро обвиняют в наркотерроризме, незаконном обороте оружия и импорте кокаина в США.

До этого стало известно, что вертолет с президентом Венесуэлы и его супругой приземлился у здания Федерального суда в Нью-Йорке. Главу государства доставили в суд и вывели из воздушного судна под усиленной охраной федеральных агентов.

Ранее президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров заявил, что заслуги элитного спецназа «Дельта» (Delta Force) в захвате Мадуро и его супруги Силии Флорес нет. По его словам, лидера предали в ближайшем окружении. Спецназ прилетел на вертолете в нужное время, и им просто передали Мадуро из рук в руки, отметил ветеран «Альфы».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.