В США раскрыли, на какую сумму получили золота от Венесуэлы Глава МВД США: Каракас поставил Вашингтону золота на $100 млн

Венесуэла поставила в США золота на $100 млн (более 7,9 млрд рублей), заявил Fox News американский министр внутренних дел Дуглас Бергам. По его словам, его будут использовать в промышленности и для «коммерческих задач».

В пятницу из Венесуэлы в США поставили золото на $100 млн для промышленных задач и использования в коммерческих целях, — сказал Бергам.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США официально признали действующее правительство Венесуэлы. По словам политика, юридическое признание со стороны Вашингтона было формализовано на этой неделе.

США на протяжении нескольких лет не признавали легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время своего первого президентского срока Трамп представлял главу венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласив его «настоящим и легитимным президентом Венесуэлы». Между тем глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Запад одурманен своим величием и безнаказанностью, а также «самоприсвоенным правом вершить судьбы всех народов мира», приведя в пример Гуайдо и экс-кандидата в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса Уррутию.