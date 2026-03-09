Трамп намекнул на силовой захват иранских ресурсов

Американские власти могут осуществить захват иранской нефти, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News. Однако, по его словам, обсуждение этого вопроса преждевременно.

Люди об этом думают, но обсуждать это пока слишком рано, — сказал американский лидер.

Ранее Трамп анонсировал наличие готового плана действий в ответ на резкий скачок цен на нефть. Глава Белого дома пообещал, что все останутся довольны, при этом детали раскрывать он не стал. Речь может идти об использовании стратегических резервов.

До этого Трамп назвал подорожание нефти временной мерой, необходимой для глобальной безопасности. Американский лидер связал рост котировок с необходимостью нейтрализовать ядерную угрозу со стороны Ирана и заверил, что цены нормализуются сразу после урегулирования конфликта.

Кроме того, Трамп заявил, что решение о прекращении военной кампании против Ирана будет приниматься совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава США подчеркнул, что учтет мнение союзника, но окончательный выбор сделает в подходящий момент, дав понять, что Израиль не сможет действовать в одиночку.