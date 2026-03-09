Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики

Путин созвонился с Трампом: что известно, о чем говорили политики

Вечером 9 марта состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Что об этом известно, что обсудили политики?

Кто стал инициатором разговора, что известно о беседе

Помощник президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора двух лидеров рассказал, что Дональд Трамп проявил инициативу и позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

«Акцент, естественно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

По словам помощника главы РФ, разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, «как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами».

«Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз — в конце декабря 2025 года. И сегодняшний разговор, кстати, длился около часа. Президент США отметил, что, как договаривались ранее, такое общение должно, конечно, осуществляться на регулярной основе, и оба лидера сказали, что к этому готовы», — подчеркнул Ушаков.

Что Путин и Трамп думают о ситуации на Ближнем Востоке

По словам Ушакова, президент России озвучил предложения по ускоренному политико-дипломатическому разрешению конфликта в Иране, основываясь на результатах переговоров с лидерами стран Персидского залива, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и главами других государств.

«В свою очередь президент США дал свою оценку развитию ситуации в контексте ведущейся американо-израильской операции. Отмечу, что на этот счет состоялся весьма предметный и, я думаю, небесполезный обмен мнениями», — добавил помощник президента России.

Что Путин сказал Трампу о ситуации в зоне СВО

Трамп снова подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня на Украине для достижения устойчивого мира.

«С нашей стороны высказана положительная оценка посреднических усилий, предпринимаемых командой Дональда Трампа и им лично», — заявил Ушаков.

Кроме того, как он отметил, в ходе разговора Путин подчеркнул, что в настоящее время на линии боевого соприкосновения наблюдается успешное продвижение российских войск. Этот факт, как было отмечено, должен подтолкнуть украинское руководство к началу переговоров по урегулированию конфликта.

О чем еще говорили Путин и Трамп

Ушаков также сообщил, что президенты обсудили ситуацию в Венесуэле, уделив особое внимание ее влиянию на глобальный нефтяной рынок.

«В целом повторю, что беседа получилась весьма содержательной и, несомненно, будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Шесть цветов для медработников, ответ России ошеломил Трампа: что дальше

«Сядут в Сочи»: разгадано пророчество Жириновского о конце третьей мировой

Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта