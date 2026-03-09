Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта

Стягивание войск под Сумы и неуязвимые «Елки»: новости СВО на вечер 9 марта

Армия России уничтожила пусковую установку РСЗО MLRS и немецкие танки Leopard 1A5, поразила энергообъекты врага, а также обзавелась неуязвимыми перед РЭБ комплексами «Елка», а украинские войска начали стягивать военных из Запорожской области в Сумскую. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС РФ укоротили список техники на вооружении ВСУ

Министерство обороны сообщило, что российская армия уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS американского производства. Объект располагался в районе населенного пункта Молодовая в Харьковской области.

По данным ведомства, расчеты ударных FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» также уничтожили немецкие танки Leopard 1A5 в составе украинской армии. Кроме того, БПЛА поразили автомобили и другие бронированные машины противника.

Вместе с этим российские вооруженные силы нанесли удары по энергетическим объектам, обеспечивающим врага, а также по пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах. Поражены места подготовки и запуска ударных беспилотников дальнего действия.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

ВСУ ослабили хватку в Запорожской области

Как узнал источник в российских силовых структурах, украинское командование перебросило военнослужащих из Запорожской области в Сумскую. Речь идет о подразделениях 33-го отдельного штурмового полка, который комплектуется заключенными и пойманными дезертирами и имеет собственные заградотряды.

По данным источников, комплектование полка происходит преимущественно за счет заключенных и пойманных дезертиров. При этом в полку действуют собственные заградотряды.

Россия обзавелась неуязвимыми «Елками»

Как рассказал оператор российских беспилотников с позывным Есаул, главной особенностью новейшего переносного комплекса для перехвата дронов под названием «Елка» стала невосприимчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Аппараты также оснащены искусственным интеллектом. Благодаря этому они способны выполнять поставленные задачи даже при полном отсутствии связи.

Есаул также обратил внимание на простоту управления этим дроном. По его словам, даже человек без специальной подготовки способен освоить изделие примерно за полтора часа.

Зеленскому озвучили плохие новости из-за Ирана

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, поставки вооружений Украине в 2025 году заметно снизились по сравнению с предыдущими двумя годами конфликта. Главной причиной этого стало сокращение военной помощи со стороны США.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин подсчитал, что с 2022 по 2026 год Украина получила 620 ракет для систем ПВО Patriot стоимостью $3 млн (237 млн рублей). При этом с 28 февраля этого года страны Ближнего Востока израсходовали более 800 боеприпасов этого типа.

Аналитики отметили, что высокая цена боеприпасов вынудила Киев активнее применять альтернативные средства противовоздушной обороны. Они включают крупнокалиберные пулеметы, более дешевые ракеты, запускаемые истребителями F-16, средства радиоэлектронной борьбы и разработанные в стране беспилотники-перехватчики.

