09 марта 2026 в 18:31

Макрон увидел просчет «Хезболлы» на Ближнем Востоке

Макрон посчитал удары «Хезболлы» по Израилю большой ошибкой

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Удары ливанского движения «Хезболла» по Израилю были большой ошибкой, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в городе Пафос на Кипре, мероприятие транслировал телеканал BFMTV. Глава государства подчеркнул, что в Париже сохраняют бдительность.

Мы бдительны в отношении ситуации в Ливане, с территории которого движение «Хезболла» совершило большую ошибку, атаковав Израиль. И, конечно же, Израиль своей наземной операцией и своими ударами отвечает на нападение со стороны «Хезболлы», — заявил Макрон.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что республика запросила в экстренном порядке созвать заседание Совета Безопасности ООН. По его словам, такое решение принято на фоне ухудшения ситуации в Ливане.

Политик также отметил, что Франция с европейскими и неевропейскими партнерами готовит совместную «оборонную миссию» для возобновления безопасного судоходства в Ормузском проливе. Операция начнется после выхода из самой горячей фазы конфликта и будет включать сопровождение контейнеровозов и танкеров.

