Пенсионер пострадал в результате взрыва самогонного аппарата в Москве

Самогонный аппарат взорвался в Москве вечером, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, травмы получил 70-летний пенсионер.

Отмечается, что происшествие случилось в квартире на Волгоградском проспекте. По данным канала, у мужчины обожжены руки.

Ранее сообщалось, что в московском метро на станции «Битцевский парк» прогремел взрыв. По словам пассажиров, им пришлось пересаживаться на соседние линии. В пресс-службе Мосметро заявили о технической неисправности поезда.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива. По предварительным данным, взрывная волна повредила шесть гаражей.

Кроме того в Югорске обрушился гараж после взрыва газовоздушной смеси при попытке владельца завести автомобиль с газобаллонным оборудованием. Следствие начало проверку по факту происшествия по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владелец автомобиля чудом не пострадал.